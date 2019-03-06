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الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:18 م

24 مارس.. نهاية الحق فى الكوبون النقدى لحملة أسهم "قطر الوطنى"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2542436

كشف بنك "قطر الوطني الأهلي" عن أن نهاية الحق في الكوبون النقدي لحامل السهم حتى جلسة 24 مارس الجارى، مضيفا أنه من المقرر توزيع الكوبون بواقع 1 جنيه للسهم، اعتبارًا من 27 مارس الجاري.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية للبنك على زيادة رأس المال المصدر من 9.7 مليار جنيه إلى 10.77 مليار جنيه.

كما أقرت الجمعية مشروع توزيعات الأرباح وتوزيع نقدي على المساهمين بواقع جنيه للسهم، بالإضافة إلى تحويل أرباح بيع الأصول الثابتة في 2018 إلى الاحتياطي الرأسمال بنحو 6.4 مليون جنيه.

وكشفت قائمة توزيعات بنك قطر الوطني الأهلي عن أرباح 2018، عن اقتراح توزيع 979.46 مليون جنيه، بواقع جنيه للسهم.

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