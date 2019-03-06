ضبط 7 عصابات خطرة أثناء البحث عن قاتل سائق في السلام

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل واقعة مقتل سائق "توك توك" بالسلام، كما نجحت في ضبط 7 تشكيلات عصابة يقودها عناصر إجرامية خطر، وذلك أثناء البحث عن المتهم في جريمة القتل.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة ثان السلام بلاغًا بالعثور على شخص متوفى داخل قطعة أرض فضاء بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص تبين أنها جثة "مسعود.ص"، 27 سنة، سائق مركبة توك توك، وبه جرح ذبحي بالرقبة.



على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات وغموض الواقعة، وأثناء السير في خطة البحث تمكن فريق البحث من ضبط 7 تشكيلات عصابية، اعترفوا بارتكاب 11 وقائع سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه والمغافلة، ولم يستدل على تورط أي منهم في الواقعة محل الفحص.



وبإستكمال جهود فريق البحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "كريم ع"، 23 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، وسبق إتهامه في قضية "مخدرات".



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، بقصد سرقة "التوك توك"، حيث إستقل الدراجة صحبة المجنى عليه وطلب منه توصيله لمحل العثور على الجثة وفور وصولهما قام بالتعدى عليه بإستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، واستولى على "التوك توك" ثم لاذ بالفرار وتخلص من الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وباع مركبة "التوك توك" لـ"فؤاد غ"، 31 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم ضبط الأخير، وبمواجهته أقر بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة وإنه قام بالتصرف فيها بالبيع.