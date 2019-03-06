تحرير 176 محضر مخالفة تموينية في الفيوم

نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بإشراف المحاسب عبد الفتاح شرف، وكيل الوزارة، في إعادة الانضباط إلى الأسواق والتصدي لمعدومي الضمائر من المتاجرين بالدعم ومحتكري السلع، وذلك من خلال شن حملات مكثفة بكافة مراكز وقرى المحافظة.



وأسفرت الحملة خلال الأسبوع الأخير من فبراير عن ضبط تجميع 1،5 طن دقيق مخابز وعدد 152 شيكارة دقيق على مستوى مراكز المحافظة.



ضبط عدد 72 كجم كبده مجمدة و931 كجم لحوم وعفشة وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى عدد 13 كجم لحوم مذبوحة خارج المجزرعلى مستوى مراكز المحافظة، وتجميع عدد 101 أسطوانة بوتاجاز على مستوى مراكز المحافظة.



كما تم ضبط عدد 191 سلع غذائية أصناف مختلفة منتهية الصلاحية على مستوى مراكز المحافظة.