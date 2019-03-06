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الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:14 م

"المصرية لحقوق الإنسان": التطرف والإرهاب خطر على حرية الاعتقاد

المصرية لحقوق الإنسان:
dostor.org/2542425

عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء، على هامش فاعليات الدورة ال40ـ لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف ندوة تحت عنوان "حرية الاعتقاد: الطوائف المسيحية في الشرق"، وتزامنت الندوة مع عرض مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني لحرية الإعتقاد تقريره علي المجلس.

 وأدار النقاش الدكتور حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و كان من بين المتحدثين عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و السفير إبراهيم سلامة مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة و جون ماهر امين عام منظمة CHEDRO المعنية بالدفاع عن الدفاع عن حقوق مسيحيي الشرق و الدكتور ألكسندر ماهر نائب رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان.

وافتتح ابو سعدة الجلسة بكلمة ناقش خلالها تأثير الإرهاب و التطرف على حرية الاعتقاد في المنطقة واستشهد باستهداف الإخوان والجماعات الإرهابية الأخرى لدور العبادة المسيحية في مصر و تدميرهم لأكثر من 60 كنيسة، و أكد  على أهمية الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية و المجتمع المدني في نبذ التطرف و تشجيع تجديد الخطاب الديني.

والقى السيد جون ماهر كلمة باسم منظمته تتطرق فيها الي المصاعب التي تواجهها بعض الطوائف المسيحية في المنطقة، وندد بتساهل المجتمع الدولي في تعامله مع انتشار التطرف و الإرهاب في المنطقة. 

اما الدكتور ألكسندر ماهر فقد ناقش أوضاع المسيحيين في مصر، و أشار إلى ممارسات التمييز التي يتعرض لها بعض المسيحيين في المدارس و امكان العمل و فرص التوظيف و أقسام الشرطة.

وقال ان قيادات الدولة المصرية حريصة علي منع تكرار مثل هذه الوقائع و أشاد بلقاء الإمام الأكبر أحمد الطيب الأخير بالبابا فرنسيس في ابو ظبي و رسائل التسامح التي بعث بها خلال هذا اللقاء، كما طالب الكسندر بمراجعة المناهج في المعاهد الأزهرية في إطار جهود نبذ التطرف. 

وعرض السفير إبراهيم سلامة مدير شعبة معاهدات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة مبادرة المفوض السامي لحقوق الإنسان (الإيمان من أجل الحقوق) وسرد المسؤول الأممي مراحل تطور هذه المبادرة منذ 2009 حتي إعلانها من بيروت في 2014.

وشدد سلامة على تركيز هذه المبادرة علي تصويب أفكار الأفراد و زرع فيهم قيم التسامح الديني و قبول الآخر بعيدا عن الحكومات و المؤسسات الدينية.

وأكد سلامة على ضرورة إلغاء قوانين ازدراء الأديان واستبدالها بتشريع يجرم نشر الكراهية باسم الدين.

 واختتم سلامه كلمته بالتأكيد أن حقوق الإنسان لا تتجزأ فحتي نحترم حرية الاعتقاد يجب أن نتمكن من حماية حرية الراي و حتي نحمي حرية الراي نحتاج الي تعزيز الحق في التعليم و حتي نتمكن من تعزيز حق التعليم يجب أن توفر الحق في الطعام. 

وعقب السيد عصام شيحة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان علي المتحدثين، مؤكدا على خطورة الإرهاب والتطرف على حرية الاعتقاد.

 وأكد شيحة أن ثورة 30 يونيو في مصر خير شاهد علي نبذ السواد الأعظم من المصريين الطائفية والإرهاب، كما ندد شيحة بأفكار الكراهية التي يتلقها بعض رموز التيار السلفي في مصر و أكد علي معارضة غالبية الشعب المصري لها. 

وأكد ابو سعدة و شيحة علي تبني المنظمة لمبادرة المفوض السامي لحقوق الإنسان (الإيمان من أجل الحقوق)، وشددوا علي أهميتها لمواجهة أفكار التطرف و الإرهاب و تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر و المنطقة.

واختتم ابوسعدة الفعاليه بالتأكيد على الحاجه لتحقيق المواطنة بين المواطنين دون اى شكل من أشكال التمييز وتبنى برنامج لنشر ثقافه التسامح والقبول بالاخر ومكافحه خطاب الكراهيه الذى تتبناة جماعات سياسيه دينيه، وشدد أبو سعده على ضرورة تصدى الدوله لجرائم الكراهيه وتعزيز المواطنة.

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