88 متسابقا من الأردن وفلسطين ومصر في سباقي السرعة والدرفت الجمعة

أعلن 88 متسابقا من الاردن وفلسطين ومصر مشاركتهم في سباقي السرعة والدرفت اللذين ينطلقان يوم الجمعة المقبل في ساحة الرالي في البحر الميت، ضمن فعاليات مهرجان "موتور فيست" الثالث.



وينطلق سباق السرعة (الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات السرعة) عند الساعة الثامنة والنصف صباح يوم الجمعة، بمشاركة 51 متسابقا من الأردن وفلسطين ومصر، ويتكون من جولتين، فيما يتأهل للجولة الثالثة أفضل 15 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين السابقتين وصراع العمالقة سيكون يوم الجمعة على ألقاب الفئات.



اما سباق الدرفت (الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الدرفت) فينطلق عند الساعة الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة، بمشاركة 37 متسابقا من الأردن وفلسطين، ويتكون من جولتين، فيما يتأهل للجولة الثالثة أفضل 10 نتائج يحققها السائقون في الجولتين السابقتين، ويمتد السباق لتقام منافساته تحت الأضواء الكاشفة.



وتقام اليوم الأربعاء، عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السيارات على المتسابقين ومخطط مسار السباق، فيما تقام غدا الخميس عملية الفحص الفني للسيارات في ساحة الصيانة – البحر الميت.