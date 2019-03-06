الأموال العامة تضبط صاحب مطبعة لتزويره بطاقات عضوية النوادي

تمكنت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير مطبعة بدائرة قسم شرطة روض الفرج؛ لاتهامه بتقليد المطبوعات والعلامات التجارية بدون تصريح من الجهات المعنية.



وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على كمية من المطبوعات "بطاقات عضوية منسوب صدورها للعديد من الجهات والجامعات والأندية الرياضية"، وعدد من النسخ المقلدة لبعض الكتب.



وبمواجهة المتهم "نادي.ب"، 44 سنة، أقر بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.