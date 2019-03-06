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الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:13 م

الحكومة تكشف ملامح تطوير وتنمية 4740 قرية بتكلفة 1.2 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2542422

ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في أحدث تقاريرها، أن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتطوير وتنمية 4740 قرية على مستوى 26 من محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية قدرها 1.2 مليار جنيه، موزعة بين مشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورصف طرق وكباري، بالإضافة إلي خدمات تعليمية وصحية، وذلك في العام الحالي 2018-2019.

وأضافت الوزارة، في تقرير خاص حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أن خطة تطوير وتنمية القرى المصرية تتضمن رفع كفاءة منظومة المياه لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة من خلال مد شبكات مياة بطول 20 كم لعدد 20 قرية يقطنها 100 ألف نسمة، وإنشاء 5 خزانات علوية بـ 25 قرية يقطنها 75 ألف نسمة، وإنشاء محطتي مياه في 10 قرى يقطنها 50 ألف نسمة.

كما تتضمن الخطة تنفيذ 100 ألف وصلة صرف صحي للمنازل يستفيد منها مليون نسمة بالمناطق المحرومة والمستجدة، وإنشاء محطتي معالجة صرف صحي يستفيد منها 125 ألف نسمة، وتنفيذ 4 محطات رفع لعدد 50 ألف نسمة، وتنفيذ 45 كم شبكات انحدار لـ 125 ألف نسمة يخدم 125 ألف نسمة.

أما عن مشروعات الكهرباء والإنارة، تسعى الحكومة لتدعيم منظومة الكهرباء لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة ورفع القدرات من خلال تركيب 400 عمود إنارة يستفيد منه 100 ألف نسمة وتركيب 10 محولات تخدم 100 ألف نسمة، بالإضافة إلى مد أطوال الشبكات 3 كم يستفيد منها 75 ألف نسمة.

كما تولي الخطة اهتماما برفع كفاءة الطرق لسرعة نقل المواطنين والحاصلات الزراعية والبضائع من خلال رصف طرق بطول 34 كم لخدمة 30 ألف نسمة، وإنشاء كوبريين للسيارات والمشاة يخدم 60 ألف نسمة.

وتحظي مشروعات التعليم والصحة بتلك القرى باهتمام كبير في الخطة، والتي تستهدف تطوير 15 مدرسة تعليم أساسي يستفيد منها 100 ألف نسمة، وإنشاء وحدتين صحيتين في قريتين لخدمة 50 ألف نسمة، بالإضافة إلي رفع كفاءة مراكز الشباب بتنفيذ مركزي شباب يستفيد منهما 50 ألف نسمة.

كما تولي الحكومة أهمية كبيرة لتيسير الخدمات على المواطنين من خلال تنفيذ 25 مجمعًا للخدمات يستهدف 125 ألف نسمة، مع تطوير 5 مكاتب بريد تخدم 100 ألف نسمة وإنشاء وحدة بيطرية يستفيد منها 25 ألف شخص من أصحاب الثروات الحيوانية.

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