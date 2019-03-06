القبض على قهوجي سرق شقة جزار في السيدة زينب

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على قهوجي؛ لاتهامه بسرقة شقة جزار في السيدة زينب.



تلقى قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا من "جزار"، مقيم بدائرة القسم باكتشافه قطع السلك الخاص بشباك غرفة النوم وسرقة مبلغ مالى من داخل الدولاب.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "مصطفى س"، 22 سنة، قهوجى، مقيم بدائرة القسم، وسبق إتهامه فى 3 قضايا، وبضبطه اعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالى وأضاف بإنفاقه جزءا منه على متطلباته الشخصية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.