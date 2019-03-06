سوهاج تستقبل 84 سائحا أجنبيا لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس

أعلنت محافظة سوهاج صباح اليوم عن استقبال فوج سياحي ضم 84 سائح إنجليزي الجنسية؛ لزيارة المنطقة الأثرية بأبيدوس.



وأوضح عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، أن المنطقة الأثرية بأبيدوس تشهد رواجا كبيرا خلال هذه الأيام، مشيرا إلى توافد الأفواج السياحية على المرسى السياحي بالبلينا في الفترة الأخيرة، حيث تم استقبال 11 فوجا سياحيا، بإجمالي 504 سائحين أجنبيين خلال شهر فبراير الماضي، لافتا إلى أنه يتم توفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية للاستمتاع بزيارتهم للمنطقة الأثرية بأبيدوس.



يذكر أن المحافظ قد قام بتفقد 16 مشروع تنموي وخدمي بالأمس، من ضمنها مشروعات تطوير المناطق السياحية بمنطقة آثار الحواويش بأخميم والتي تضم 800 مقبرة للأسرة لأولى والثانية، ومنطقة آثار إتريبس بالشيخ حمد بمركز سوهاج.