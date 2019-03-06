ضبط هارب من حكم قضائي بحوزته سلاح ناري في سوهاج

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج في ضبط عنصر إجرامي هارب من حكم قضائي ومطلوب في إحدى القضايا بحوزته سلاح نارى وذخائر عقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية.



وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن سوهاج مفادها تردد "محمد ح. ع" 39 سنة، مُقيم بناحية الرشايدة بدائرة مركز شرطة العسيرات، في قضية "مقاومة سلطات" بالسجن 3 سنوات ومطلوب ضبطه فى قضية "شروع فى قتل" وسابق إتهامه فى 16 قضية، على منطقة بندر المنشأة بدائرة مركز شرطة المنشأة.



عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة تم استهدافه بمأمورية بمكان تردده وحال مشاهدته للقوات قام بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور بادلته القوات بالمثل، وأمكن ضبطه وبحوزته طبنجة و12 طلقة لذات العيار، وتبين إصابته بطلق ناري بكاحل قدمه اليمنى، تم نقله للمستشفى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.