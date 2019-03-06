الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوقف بوكيتينو مدرب توتنهام مباراتين

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبرز لمباراتين بجانب غرامة قيمتها عشرة آلاف جنيه إسترليني بسبب ما وصفه بتصرفه المشين تجاه مايك دين حكم مباراة توتنهام مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء قرار الاتحاد الإنجليزي ضد بوكيتينو، بعد اتهامه بارتكاب سلوك غير لائق مع مايك دين، عقب مباراة توتنهام وبيرنلي، التي أقيمت في إطار الجولة الـ27 من عمر البريميرليج، وانتهت بخسارة السبيرز 1-2.



وأشارت شبكة سكاى سبورتس إلى أن بوكيتينو بذلك لن يتواجد على مقاعد بدلاء توتنهام في مباراتي ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.