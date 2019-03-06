محلل سياسي روسي يشيد بخطوة مادورو "العقلانية" للسماح بعودة جوايدو لفنزويلا

أشاد الخبير والمحلل السياسي الروسي المُتخصص في الشأن الفنزويلي ديميتريس بانتولاس بخطوة الرئيس نيكولاس مادورو"العقلانية" للسماح بعودة زعيم المعارضة خوان جوايدو للبلاد بدون عوائق..معتبرا أن هذا لا يعد دليلًا على ضعف الرئيس مادورو.



وقال بانتولاس - في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية -: "إن عودة جوايدو لفنزويلا أظهرت أن مادورو تصرف بذكاء وعقلانية وأن هذا لا يمكن أن ينظر إليه بأي شكل من الأشكال كنوع من إظهار الضعف كما يجزم البعض، فالوضع عكس ذلك تمامًا".



وأضاف: "إن الرئيس الفنزويلي يدرك أن اعتقال جوايدو كان سيؤدي إلى تكثيف الضغوط على الحكومة الفنزويلية من جانب المجتمع الدولي وزيادة الاحتجاجات في العاصمة كاراكاس والتي كانت ستقترن بالعنف، إن هذا السيناريو هو آخر شيء يريده مادورو في الوقت الحالي".



يذكر أن جوايدو غادر فنزويلا في أواخر شهر فبراير الماضي رغم أن المحكمة العليا الفنزويلية حظرت سفره وعاد إلى كاراكاس أمس الأول الاثنين بدون التعرض لأية مقاومة من السلطات..وكان أعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا خلال مسيرة في كاراكاس 23 يناير الماضي.