القاهرة : الأربعاء 06 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
محافظات
الأربعاء 06/مارس/2019 - 12:09 م

محافظ الفيوم يوجه بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار 3 منازل بإطسا

اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم
الفيوم - مصطفي عبدالله العصيدي
dostor.org/2542406

أصدر اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، توجيهات مشددة للمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة إطسا، بفتح تحقيق عاجل حول واقعة انهيار وتصدع 3 منازل مخالفة مقامة على أرض زراعية بناحية قرية أبو جندير دائرة مركز إطسا.

وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد أي مسئول يثبت تورطه في الواقعة أو تقصيره في أداء مهام عمله ما أدى إلى إقامة وبناء المنازل الثلاثة على أرض زراعية ودون ترخيص وعدم اتخاذ أي إجراء نحو إزالتها أثناء البناء.

وأكد "سعد" في تصريح لـ"الدستور" أنه لن يتهاون مع من يثبت تقصيره في عمله أو التغاضي عن إزالة تعديات البناء الواقعة على الأراضي الزراعية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية الرادعة حياله،
مؤكدا أنه ينتظر انتهاء التحقيقات في واقعة تصدع وانهيار أجزاء من 3 منازل مقامة على أرض زراعية بناحية قرية أبو جندير لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراء الرادع حيال من يثبت تورطه في السماح ببناء المنازل الثلاثة أو التغاضي عن إزالتها.

كانت قرية أبو جندير بمركز إطسا قد شهدت واقعة انهيار وتصدع ثلاث منازل متلاصقة مقامة على أرض زراعية دون ترخيص، وذلك نتيجة قيام أحد الأشخاص بتطهير قاع ترعة ابو جندير باستخدام لودر وكراكة ما أدى إلى تصدع المنازل وانهيار أجزاء منها نتيجة لضعف الأساسات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1934 إداري إطسا لسنة 2019.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس لجلسة 31 يناير

منذ أكثر من شهرين

وكيل تعليم دمياط يفعل برنامج "المعلمون أولا"

منذ 3 شهر

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ 3 شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ 3 شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ 4 شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الآن

مدرب ريال مدريد يرفض الاستقالة

تباين مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

"محاولة اغتيال السيسي" و"انضمام 15 طالبًا لداعش" أبرز محاكمات اليوم

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى

ads
الأكثر قراءة

اختناق 17 طالبًا بغاز الكلور في الإسكندرية

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

"محاولة اغتيال السيسي" و"انضمام 15 طالبًا لداعش" أبرز محاكمات اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/ 3/ 2019

ألبومات الصور

تفاصيل ختام فعاليات الدورة الـ24 لسمبوزيوم أسوان الدولى (صور)

جمال نور الدين يفتتح المعرض الدولى للكتاب بقصر ثقافة أسيوط

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الطيران لمطار أسوان

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

رياضة

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوقف بوكيتينو مدرب توتنهام مباراتين

خروج ريال مدريد من دوري الأبطال يهيمن على عناوين الصحف الإسبانية

خروج بوروسيا دورتموند من دوري أبطال أوروبا أبرز عناوين الصحف الألمانية

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

اختناق 17 طالبًا بغاز الكلور في الإسكندرية

شاهد.. عمرو دياب ودينا الشربينى يتدربان فى "الجيم"

"محاولة اغتيال السيسي" و"انضمام 15 طالبًا لداعش" أبرز محاكمات اليوم

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6/ 3/ 2019

ads
كشكول

طلاب جامعة القاهرة يتوافدون على حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي

وزير التعليم العالي: مبادرة صنايعية مصر تساهم في رفع تنافسية الأيدي العاملة المصرية

التعليم: تشارك بفعاليات "التوجيه الوظيفي" بالمجمع التكنولوجي بالفيوم

إصابة 17 تلميذًا ومعلمًا باختناقات في مجمع مدارس بالإسكندرية بسبب تسرب غاز الكلور

جامعة الزقازيق تستقبل وفد من هيئة فولبرايت في ندوة تعريفية لبرامجها

الأمصار

انشقاقات في صفوف بوتفليقه.. ودعوات من النخبة الحاكمة بالتظاهر

بعد فضيحة الفيلم الوثائقي.. إذاعات كندية تمنع أغاني مايكل جاكسون

مصر تشارك بـ"الطوق والأسورة" في افتتاح أيام الشارقة المسرحية

بعد خروجها من منزلها.. السلطات الأوزبكية تحيل ابنة الرئيس السابق للسجن

بعد العودة من جولته الخارجية.. جوايدو يهدد حكومة مادورو بالقطاع العام

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

ابتكار بدائل تساعد على خفض استهلاك البلاستيك

شاهد.. عامل يدمر منازل بقيمة 5 ملايين دولار من أجل 8 آلاف

"الخطر" الأول بقائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

بدء فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الثامن لطب السموم بالكويت

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎