محافظ الفيوم يوجه بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار 3 منازل بإطسا

أصدر اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ الفيوم، توجيهات مشددة للمهندس عادل عبد الكريم رئيس مركز ومدينة إطسا، بفتح تحقيق عاجل حول واقعة انهيار وتصدع 3 منازل مخالفة مقامة على أرض زراعية بناحية قرية أبو جندير دائرة مركز إطسا.



وشدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد أي مسئول يثبت تورطه في الواقعة أو تقصيره في أداء مهام عمله ما أدى إلى إقامة وبناء المنازل الثلاثة على أرض زراعية ودون ترخيص وعدم اتخاذ أي إجراء نحو إزالتها أثناء البناء.



وأكد "سعد" في تصريح لـ"الدستور" أنه لن يتهاون مع من يثبت تقصيره في عمله أو التغاضي عن إزالة تعديات البناء الواقعة على الأراضي الزراعية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات العقابية الرادعة حياله،

مؤكدا أنه ينتظر انتهاء التحقيقات في واقعة تصدع وانهيار أجزاء من 3 منازل مقامة على أرض زراعية بناحية قرية أبو جندير لتحديد المسئولية واتخاذ الإجراء الرادع حيال من يثبت تورطه في السماح ببناء المنازل الثلاثة أو التغاضي عن إزالتها.



كانت قرية أبو جندير بمركز إطسا قد شهدت واقعة انهيار وتصدع ثلاث منازل متلاصقة مقامة على أرض زراعية دون ترخيص، وذلك نتيجة قيام أحد الأشخاص بتطهير قاع ترعة ابو جندير باستخدام لودر وكراكة ما أدى إلى تصدع المنازل وانهيار أجزاء منها نتيجة لضعف الأساسات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1934 إداري إطسا لسنة 2019.