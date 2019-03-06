مميش: 55 مليار دولار استثمارات أجنبية متوقعة بقناة السويس

قال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن المنطقة الصناعية بقناة السويس بها مصانع تقوم علي الطاقه المتجددة، وبها 6 موانئ و4 أنفاق متطورة و5 كباري عائمة، وسوف يتم افتتاح الأنفاق قريبًا مما يسهل التنقل داخل المنطقة الصناعية من وإلى سيناء، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي تربطها بكافة الطرق الرئيسية.



وأوضح مميش، أثناء جولة اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الصناعات لشمال اليونان فى منطقة القناة، أنه لا توجد تفرقة بين مستثمر والآخر، وطبقا للقانون المصري يحق للشركات اللجوء للتحكيم لفض المنازعات في المستقبل، مشيرا إلى أنه توجد تخفيضات تصل إلى 50% للخدمات التي تتلقاها السفن التي تمر بالموانئ في نطاق المنطقة الصناعية لقناة السويس، وتم الاتفاق على إنشاء مراكز للتدريب وذلك مع ألمانيا والصين، لتدريب العمالة داخل المنطقة الصناعية.



ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه يوجد الآن بالمنطقة الصناعية استثمارات أجنبية تصل إلى 25 مليار دولار، وجار إنشاء 192 مشروعًا، ومن المتوقع دخول استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة بـ55 مليار دولار داخل المنطقة الصناعية.