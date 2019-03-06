شاكر يتوجه إلى لندن للمشاركة فى المنتدى الوزارى للتنمية المستدامة

توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الأربعاء إلى لندن لتمثيل مصر فى المنتدى الوزارى الخاص "بالتحول نحو التنمية المستدامة" المقرر عقده غدا الخميس.



يشارك فى المنتدى عدد من وزراء الطاقة الأفارقة والشركات العاملة فى مجال الطاقة، وعدد من مؤسسات التمويل وذلك لدعم وتشجيع ابتكارات وتكنولوجيات الطاقة المتجددة..ويتم عرض العديد من نماذج الأعمال والأوراق العلمية الخاصة بتعزيز الوصول للطاقة النظيفة بأسواق الطاقة بأفريقيا وذلك بأسعار مناسبة.



يأتى ذلك فى إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للطاقات المتجددة وفى إطار خطة القطاع للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.