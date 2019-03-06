"رمضان" يطالب بنشوز زوجته: "كسلت تعمل حمام محشي"

على درجات سلالم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، يقف زوج عشريني ينتظر خروج الحاجب لينادي على رقم دعواه التي تحمل رقم 2863 لسنة 2019 أحوال شخصية.



إنه "رمضان" زوج بائس من الوضع الذي آلت إليه حياته بعد فترة قصيرة من زواجه، فيقول في مستهل حديثه لـ"الدستور": "لم يمر على زواجنا سوى سبعة أشهر، ومنذ إتمام هذه الزيجة وأنا أعاني منها أشد معاناة بسبب كسلها الدائم في تنظيف المنزل وترتيبه، لفت نظرها مرات كثيرة لهذه النقطة وبدأت أساعدها في التنظيف برغم أن شقتنا متوسطة المساحة".



وأضاف الزوج: "لم يكن إهمالها خاص بالشقة فقط بل مهملة في شكلها وجسدها برغم أننا مازلنا عرسان جدد، وكانت تستهتر جدًا في تجهيز الطعام، فمرات عديدة تركت الأرز أو المكرونة على البوتوجاز لتلهو على الفيس بوك حتى اححرق الطعام، ومن المؤسف أن هذا الإهمال والإستهتار بالنسبة لها أمر عادي وأخبرتها كثيرًا إنني بحضر من عملي مجهد وأريد طعام جيد لكن بلا جدوى".



وتابع: "وأخيرًا أخبرت والدتها بما تفعله فحضرت للمنزل وعملت محشي حتى ترضيني وبعد يومين طلبت من زوجتي أن تجهز لي حمام وسألتها بتعرفي تعمليه قالت أه فقمت بشراء جوز حمام من المحل وطلبت منها تجهيزه وبعد حضوري في المساء اكتشفت أنها حشت الحمام بخلطة المحشي المتبقية في الفريزر وبسؤالي لها إيه اللي عملتيه ده ردت علي بكل استفزاز وبرود (كسلت أعمله خلطه قولت استخدم دي وخلاص) فجن جنوني عليها وضربتها فأخذت أغراضها وتركت المنزل ومن حينها رفضت العودة مرة أخرى".