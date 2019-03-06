ضبط 66 قضية تموينية متنوعة في الجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعته وضبط الخارجين على القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 66 قضية تموينية تنوعت ما بين 18 عدم حمل شهادة صحية، 10 عدم الإعلان عن أسعار، و11 إدارة منشأة بدون ترخيص، و15 إنتاج خبز ناقص الوزن، قضية استيلاء على المال العام (بطاقة تموينية) خاصة بصرف الدعم بإجمالي 10 بطاقات تموينية وأوراق خاصة بالمواطنين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.