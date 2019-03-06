غدًا.. "الأيدى الناعمة.. المرأة المصرية فى مائة عام" بمتحف النسيج

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة٬ ينظم متحف النسيج بمقره في شارع المعز٬ بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية٬ في العاشرة صباح غدٍ الخميس٬ احتفالية بعنوان "الأيدى الناعمة – المرأة المصرية في مائة عام".



تتضمن الإحتفالية معرضًا للحرف التراثية بشارع المعز أمام المتحف، تشارك فيه عشرون سيدة من مناطق مصر المختلفة مثل النوبة وسيناء والواحات والصعيد والسويس والقاهرة، ويمتد من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.



كما تقام ندوة علمية بقاعة المحاضرات بالمتحف في الثانية عشرة ظهرًا تستعرض إنجازات المرأة المصرية في مائة عام من 1919 – 2019 تحاضر فيها الدكتورة وهاد سمير٬ عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وأستاذ الفنون التشكيلية بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر٬ إلى جانب جولات خاصة للزائرين للتعريف بأهم قطع المتحف التي تلقي الضوء على دور المرأة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.