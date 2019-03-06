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اقتصاد
الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:44 ص

جمعية "رجال الأعمال" تناقش تحديات قطاع المقاولات بعد قليل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أسماء إبراهيم
dostor.org/2542236

تستعرض لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع موسع بعد قليل، التحديات التى تواجه شركات المقاولات ومدى قدرتها على مواكبة التطور المتنامي فى حجم الإعمار فى مصر.

ومن المقرر ان يشارك فى الاجتماع، برئاسة المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، رئيس ونواب لجنة الإسكان بالبرلمان ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وممثلي القطاع المصرفي وممثلي وزارة الإسكان ورئيس نقابة المهندسين وكبري شركات المقاولات فى مصر.

وقال فوزي إن الاجتماع يبحث سبل النهوض بقطاع المقاولات المصري والوقوف علي التحديات التى تواجهه، ومدى قدرته على مواكبة التطور المتنامي فى حجم الإعمار فى مصر.

واضاف فوزي أنه سيتم استعراض أهم المشكلات التى تواجه القطاع حاليًا خاصة المتعلقة بالتمويل البنكي وخطابات الضمان والآثار السلبية لعدم وجود سيولة كافة لدي شركات المقاولات لسداد مديونياتها والتأخر فى سداد المستحقات للمقاولين من قبل جهات الإسناد وفروق الأسعار التي تهدد معدلات إنجاز المشروعات ودور المحاكم فى فض المنازعات الخاصة بالقطاع.

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