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الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:42 ص

مدرب ريال مدريد يرفض الاستقالة من منصبه

الأرجنتيني سانتياجو
الأرجنتيني سانتياجو سولاري
وكالات
dostor.org/2542234

نفى الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه يفكر في تقديم استقالته من منصبه بعد الهزيمة الثقيلة (1 4) التي مني بها فريقه الليلة الماضية أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري: "لم آت إلى الفريق في لحظة صعبة لكي أستسلم، هذا الأمر (الاستقالة) لا يخضع لتقديري الشخصي، أنا هنا لكي أعمل وأبذل أفضل ما لدي وعلى اللاعبين القيام بذلك أيضا، عليهم أن يعودوا للعمل وأن يكونوا أفضل".

واعترف سولاري بشعوره بالحزن والألم من هذا الخروج المفاجئ من دوري أبطال أوروبا، وأكمل قائلا: "نشعر بالحزن والألم، بذلنا مجهودا ولكننا لم نوفق وأقصينا".

وتعليقا على تصريحات الظهير الأيمن للنادي الملكي، داني كارفاخال، الذي وصف موسم فريقه بـ "الكارثي"، قال سولاري: "التصريحات الساخنة التي تأتي بعد المباراة مباشرة تكون دائما معقدة، لم أسمعه، داني يتمتع بشخصية قوية وبذل مجهودا كبيرا وتألم كثيرا لأن لا أحد تروق له الخسارة وخاصة بالنسبة لشخص مثله يتطلع للفوز دائما".

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