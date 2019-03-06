لجنة وزارية عربية تبحث كيفية التصدي للتدخلات الإيرانية بالشرق الأوسط

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، اجتماعا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش أعمال الدورة العادية (151) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التي تنطلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء.



وناقشت اللجنة التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وكيفية التصدي لها.



وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الإمارات (رئيسا) ومصر والسعودية والبحرين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.