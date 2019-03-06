ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم جلال آباد الأفغانية إلى 16 قتيلا و9 مصابين

أعلن عطا الله خوجاني المتحدث باسم حاكم إقليم (ننجرهار) الأفغاني ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الانتحاري الذي وقع بالقرب من مدينة جلال آباد إلى 16 قتيلا و9 مصابين.



وأضاف خوجاني - حسبما ذكرت قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم الأربعاء - أن خمسة مسلحين هاجموا مكتب شركة بناء قرب مطار المدينة، فيما اندلعت معركة بالأسلحة مع قوات الأمن انتهت بمقتل المسلحين، حيث فجر اثنان منهم المتفجرات التي كانت بحوزتهما بينما لقي الثلاثة الآخرين مصرعهم برصاص قوات الأمن.



وأوضح خوجاني أن قوات الأمن تمكنت من تفكيك سيارة مفخخة، وصادرت "سترات انتحارية" كانت بحوزة منفذي الهجوم، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

