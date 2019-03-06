الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية ويخطر بهدم منزل بالخليل

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال 11 فلسطينيا.



كما أخطر جيش الاحتلال بهدم منزل ياسر الرفاعية (29 عاما) من الخليل، حيث تزعم أجهزة الأمن الإسرائيلية ان الرفاعية قتل واغتصب المستوطنة أوري أنسباخر.



وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل ونابلس ورام الله وقلقيلية واعتقلت المواطنين الاحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.