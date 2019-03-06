إصابات بصفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة حلحول

أصيب فلسطينيان أحدهما بجروح خطيرة، إلى جانب العشرات من المواطنين بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بلدة حلحول شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول، لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا مسجد النبي يونس، مؤكدة أن مواجهات اندلعت في المكان بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم، ما أدى إلى اصابة مواطنين أحدهما جروحه خطيرة، إلى جانب العشرات بحالات اختناق.