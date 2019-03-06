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الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:37 ص

7 أبريل.. بدء تسليم 880 قطعة أرض سكنية لحاجزى القرعة بقنا الجديدة

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان
أ ش أ
dostor.org/2542223

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم تسليم 880 قطعة أرض سكينة بالحيين الثالث والرابع، لحاجزى أراضى القرعة، بالمرحلة الثامنة بمدينة قنا الجديدة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 742019، وحتى يوم الخميس 952019.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضي بالحى الثالث بمنطقة مسلسل 1، بمساحة 209 م2 للقطعة، من 667: 706، يوم الأحد 742019، والقطع من 707: 746، يوم الاثنين 842019، والقطع من 747: 786، يوم الثلاثاء 942019، والقطع من 787: 826، يوم الأربعاء 1042019، والقطع من 827: 866، يوم الخميس 1142019، والقطع من 867: 906، يوم الأحد 1442019، والقطع من 907: 946، يوم الاثنين 1542019، والقطع من 947: 1000، يوم الثلاثاء 1642019، وسيتم تسليم قطع الأراضي بالحى الثالث بمنطقة مسلسل 2، بمساحة 276 م2 للقطعة، من 495: 540، يوم الأربعاء 1742019.

وأضاف رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة: سيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الرابع بالمجاورة الأولى بمنطقة مسلسل 3، بمساحة 276 م2 للقطعة، من 1: 40، يوم الخميس 1842019، والقطع من 41: 80، يوم الأحد 2142019، والقطع من 81: 120، يوم الاثنين 2242019، والقطع من 121: 160، يوم الثلاثاء 2342019، والقطع من 161: 214، يوم الأربعاء 2442019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحى الرابع بالمجاورة الخامسة بمنطقة مسلسل 4، بمساحة 209 م2 للقطعة، من 1: 40، يوم الأحد 2842019، والقطع من 41: 80، يوم الثلاثاء 3042019، والقطع من 81: 120، يوم الخميس 252019، والقطع من 121: 160، يوم الأحد 552019، والقطع من 161: 200، يوم الاثنين 652019، والقطع من 201: 240، يوم الثلاثاء 752019، والقطع من 241: 286، يوم الأربعاء 852019، موضحًا أنه تم تخصيص يوم الخميس 952019، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.

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