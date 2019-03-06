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الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:37 ص

"تحيا مصر" يطلق 5 وحدات طبية متنقلة لدعم مبادرة "نور حياة"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
اكرم عمران
dostor.org/2542220

أعلن صندوق "تحيا مصر"، اليوم الأربعاء، توفير 5 وحدات متنقلة مجهزة بوسائل إجراء الكشف الطبي على العيون، وأطقم طبية متخصصة، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "نور حياة" للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار.

من جانبه، قال المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن الوحدات المتنقلة ستساعد الفرق الطبية على أداء مهامها في المناطق التي من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبي على العيون، وذلك في خمس محافظات هى: الإسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر.

وأضاف: تتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبي "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكتروني "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبي متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.

وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق رصد مبلغ مليار جنيه لمبادرة "نور حياة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة اتخاذ الإجراءات التي تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات مجانا، من خلال توفير خدمة طبية مميزة مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، وخصص الصندوق الحساب رقم 037037 بمختلف البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات في المبادرة، كما يستقبل الصندوق كافة الاستفسارات وطلبات تسجيل الحالات على الخط الساخن 15118.

في ذات السياق، تستمر قوافل مبادرة نور حياة في إجراء الكشف الطبي على الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية للأسبوع الرابع في 7 محافظات هي "السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، الشرقية، المنيا، قنا، والأقصر"، ومن المزمع بدء الكشف الطبي في محافظة بني سويف منتصف الشهر الجاري، ومحافظة الجيزة والدقهلية أبريل القادم.

وينفذ صندوق "تحيا مصر" مبادرة نور حياة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية والتي سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

من ناحيتها، توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبي بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفني للمبادرة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات بنك الشفاء، الأورمان، والجمعية الشرعية لحصر قوائم الفئات الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال "نور حياة".

كما تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

وتستهدف مبادرة "نور حياة" بالمدارس إجراء الكشف الطبي المبكر لنحو 10 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطي المرحلة الاولي من المبادرة 660 ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو 132 ألف نظارة طبية وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي.

كما تستهدف قوافل مبادرة "نور حياة" إجراء الكشف الطبي لنحو مليوني مواطن، ستغطي المرحلة الأولى منها 147 ألف مواطن، فضلا عن إجراء 20 ألف عملية جراحية للحالات المنتظر الكشف عنها خلال المسح الطبي.

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