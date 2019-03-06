وزير خارجية باكستان يصف تراجع حدة التوتر مع الهند بـ "التطور الإيجابي"

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، إنه يبدو أن التوتر بين بلاده والهند بدأ يتراجع، واصفا ذلك بـ "التطور الإيجابي".



وأضاف قريشي - في تصريح لوسائل الإعلام نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن باكستان قررت إعادة المفوض السامي الباكستاني إلى الهند، كما سيقوم وفد باكستاني قريبا بزيارة نيودلهي لبحث مشروع ممر كارتاربور للزوار السيخ.



وأعرب الوزير الباكستاني عن امتنانه لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والدور الذي لعبه في الأزمة الأخيرة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الخاصة أتت ثمارها.



يذكر أنه من المقرر أن يتم افتتاح ممر كارتاربور رسميا العام المقبل، والذي يقع على بعد 120 كيلومترا إلى الشمال من مدينة لاهور عاصمة إقليم البنجاب الباكستاني، وسيكون مخصصا لعبور الزوار السيخ من الهند دون تأشيرات الدخول لزيارة الأماكن المقدسة للسيخ على الأراضي الباكستانية.