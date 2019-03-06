قمة كروية تجمع الفيصلي والوحدات في الدوري غدا

يلتقي فريقا الفيصلي والوحدات عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم غد الخميس على ستاد عمان الدولي في قمة كروية تجري ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر بدوري المناصير للمحترفين لكرة القدم.



ويتوقع أن تأتي المباراة قوية ومثيرة في ظل تواجد نخبة من لاعبي المنتخب في صفوف الفريقين إلى جانب الحاجة للفوز للتقدم خطوة نحو المنافسة على لقب الدوري.



ويحتل الفيصلي المركز الثاني بالدوري برصيد 32 نقطة فيما يحل الوحدات رابعا برصيد 29 نقطة.



وكان اتحاد الكرة خصص 14800 تذكرة للمباراة التي تقام على ملعب الفيصلي.



وتقام عند الساعة الرابعة مساء يوم غد مباراة تجمع فريقي الحسين اربد والعقبة على ستاد الحسن في أربد.