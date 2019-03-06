سقوط 3 تجار مخدرات في الوادي الجديد

تمكنت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، من ضبط 3 تجار لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم أسلحة بيضاء ونارية وطلقات وكمية من مخدر الحشيش بمركز الفرافرة.



تلقى اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية و13 طلقة نارية بمنطقة حدودية بالفرافرة.



وتبين ورود معلومات سرية لإدارة البحث الجنائي بالمديرية، تفيد بحيازة 3 من تجار المخدرات أسلحة نارية وبيضاء وكمية من مخدر الحشيش في منطقة حدودية ونائية بمركز الفرافرة.



ونجحت قوات الشرطة في استهداف ومهاجمة وكر اختباء المتهمين في منطقة نائية بزمام منطقة أبو منقار الحدودية التابعة لمركز الفرافرة، وضبطتهم وبحوزتهم بندقية خرطوش عيار 12 مم، و10 طلقات نارية من نفس العيار، وفرد خرطوش عيار 16 مم، و3 طلقات نارية من ذات العيار، وسلاح أبيض، و4 قطع كبيرة من مخدر الحشيش



حُرزت المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 222 إداري مركز شرطة الفرافرة، وأُحُيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.