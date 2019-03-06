وصول مساعدى وزير الداخلية إلى مقر الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية

وصل- منذ قليل- مساعدو وزير الداخلية إلى مقر الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية الذي أقيم بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوي.



وتقيم وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احتفالًا للحماية المدنية ضد الكوارث في إطار الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية؛ وذلك لتعزيز الثقة لدى المواطنين في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيرًا بحجم التضحيات والجهود التي يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية.



وتنطلق فعاليات الاحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى، برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبحضور عدد من قيادات الوزارة والمختصين في مجال الحماية.