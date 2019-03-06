غدا.. رؤية إبداعية من جماليات الهندسة الورقية فى معرض بالإسكندرية

ينظم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، غدا الخميس، بالتعاون مع مؤسسة (عدسة) لفنون الفوتوغرافيا التابعة للاتحاد العالمي لفن الفوتوغرافيا، معرضا فنيا بعنوان (رؤية إبداعية من جماليات الهندسة الورقية)، للدكتورة سلمى عبدالمنعم، بقاعة التحرير بمقر المركز وسط الإسكندرية.



وقالت الفنانة الدكتورة سلمى عبدالمنعم - في تصريح - إن المعرض يقدم رؤية فنية مبتكرة تقوم على استلهام علاقات تشكيلية بواسطة الضوء وفن الفوتوغرافيا من تكوينات ورقية، واكتشاف أبعاد مستحدثة سواء بالحذف أو الإضافة للورق وتكوين طبقات وأشكال مختلفة.