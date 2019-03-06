سحر نصر تناقش أعمال تطوير وإنشاء مناطق استثمارية جديدة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



حضر الاجتماع محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، وعلا القبرصي، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكري، أعضاء المجلس، إضافة إلى المستشار محمود فوزى، المستشار القانوني للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.



وناقش المجلس أعمال تطوير وإنشاء مناطق استثمارية جديدة، وعلى رأسها الصف وبنها وميت غمر، وتتضمن المنطقة الاستثمارية فى بنها مشروعات في الصناعات الزراعية والغذائية وفرعا لمركز لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال ومركزا حضريا للمرأة ومعارض، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل، فيما تشمل المنطقة الاستثمارية بالصف مشروعات خدمية وحرفية وتجارية وصناعة الحراريات ومركزا لخدمات المستثمرين ومبنى لريادة الأعمال وقاعة للمؤتمرات وفروعا لبنوك و179 ورشة و3 مبان حرفية و21 معرضا، ومن المنتظر أن توفر 3500 فرصة عمل.



وتتضمن المنطقة الاستثمارية بميت غمر مشروعات للصناعات المعدنية وتشمل مبنى لريادة الأعمال ومعارض و95 هنجر تصنيع و6 ورش معالجة ودهان، ومن المنتظر أن توفر 2000 فرصة عمل.



وأكدت الوزيرة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لديها 5 مناطق استثمارية قائمة في الجيزة والشرقية تتضمن 259 مشروعا بحجم استثمارات 11 مليار جنيه ويعمل بهم 59 ألف عامل، ويجرى حاليا إنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة بواقع 4 مناطق في القاهرة ومنطقتين في القليوبية ومنطقة فى كل من الشرقية والإسكندرية والفيوم والجيزة والدقهلية ودمياط، ومن المنتظر أن تتضمن هذه المناطق عددا من المشروعات فى مجالات الخدمات اللوجستية ونانو وبيو تكنولوجي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، وتساهم في توفير نحو 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.



كما تستهدف الهيئة إنشاء 6 مناطق استثمارية أخرى خلال السنوات المقبلة في حي عتاقة بالسويس وعرب العليقات وطنطا للزيوت بالقليوبية ووادي هلال السباعية بأسوان، وطريق الرزيقات بالأقصر وأب تاون كايرو بالقاهرة، تستهدف استثمارات بقيمة 70 مليار جنيه.