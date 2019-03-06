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الأربعاء 06/مارس/2019 - 10:30 ص

البحث العلمي: عرض الجزء الثالث من مسلسل الأزهر في رمضان

البحث العلمي: عرض
إسراء جمال
dostor.org/2542207

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه سيتم عرض الجزء الثالث من مسلسل الرسوم المتحركة ثلاثي الأبعاد (الأزهر) في رمضان القادم للمخرج عمرو عادل.

والمسلسل إنتاج مصري مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن تنفيذ شركة أنيميشن بلس، والمسلسل من تأليف محمد كمال حسن ومصطفى زايد، والإخراج الصوتي ماهر محمود.

وأوضحت الأكاديمية أنه تم الانتهاء من تحضيرات الجرافيك بالكامل ومن تسجيل الأداء الصوتي لجميع الممثلين، وقد قام بالأداء الصوتي نخبة من الممثلين هم: محمد فراج، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد ماهر، ومحسن منصور، وأشرف طلبة، وعهدي صادق، ومفيد عاشور، ومن النجوم الشباب عمرو عبد العزيز، وكريم الحسيني، وعمرو قطامش، ومحمد السعدواي، وحنان الفيومي.

ويأتي المسلسل استكمالًا لمسيرة التعاون الناجح بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأزهر الشريف منذ توقيع اتفاق تعاون في 2016 بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ويهدف التعاون بين الطرفين إلى دعم الابتكار ونشر مفهوم ريادة الأعمال التكنولوجية بين طلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر والتعليم الإبداعي واستخدام التكنولوجيات الحديثة في التعليم وتبسيط العلوم والتوعية ونشر الثقافة العلمية، واستمرارًا للنجاح الذي حققه الجزء الأول والثاني من مسلسل الأزهر، والذي جعله يتربع على قمة مسلسلات الرسوم المتحركة في رمضان، ليخوض مسلسل «الأزهر» الماراثون الرمضاني للعام الثالث على التوالي.

وأوضحت الأكاديمية في بيانها أن المسلسل هو جزء من برنامج متكامل للرسوم المتحركة تتبناها الأكاديمية بهدف نشر الثقافة العلمية والتعليم الإبداعي للعلوم والتوعية وتسليط الضوء على العلماء العرب ومعاونة مؤسسات الدولة المعنية في استعادة مصر لمكانتها الأدبية والفنية والعلمية وهناك مسلسل آخر وهو نور وبوابة التاريخ في هذا البرنامج، ويهدف مسلسل الأزهر إلى تسليط الضوء على تاريخ الأزهر كجامع وجامعة ويستعرض تاريخ الأزهر الشريف منذ تأسيسه عام 972 م وحتى الزمن المعاصر عبر عدد من الأجزاء.

ويتناول المسلسل خلال الجزء الثالث تاريخ الأزهر الشريف في عهد دولة المماليك البرجية، وتدور أحداث الجزء الثالث حول الشيخ يحيى المصري الذي يُدرس التاريخ لطلابه بين جنبات الأزهر الشريف، وهو في نفس الوقت صديق وتلميذ لاثنين من أعلام عصره، وهما ابن حجر العسقلاني -أحد أهم علماء الحديث الشريف- وتقي الدين المقريزي –عمدة المؤرخين لنرى كيف كان الأزهر في ذلك الزمن، وكيف لعب دور علميًا ووطنيًا بقي أثره حتى الآن. وتدور أحداث الجزء الثالث في عام 827 هجريًا أي في زمن دولة المماليك البرجية وتحديدًا في زمن السلطان برسباي.

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