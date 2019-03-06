انطلاق المرحلة 2 من مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء المرحلة الثانية من مبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، والتي تستهدف فحص 4.5 مليون طالب في 9788 مدرسة بـ11 محافظة.



وكانت وزارة التربية والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، قد أطلقا مبادرة المسح القومي لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، يوم 16 فبراير الماضي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتبدأ المرحلة الثانية بمحافظات "القاهرة، السويس، ‏الإسماعيلية، ‏كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، سوهاج، شمال سيناء، البحر ‏الأحمر، أسوان، الأقصر".



وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي يروجها البعض عن طريق بث أخبار كاذبة حول الحملة وتحريض أولياء الأمور بعدم المشاركة فيها، مؤكدةً أن كل ما يروج عن تسبب الحملة في أمراض أو مشكلات صحية من أي نوع ما هو إلا استمرارًا لمحاولات إشاعة الذعر والقلق مع كل انطلاقة لمشروع وطني ضخم.