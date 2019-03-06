"محاولة اغتيال السيسي" و"انضمام 15 طالبًا لداعش" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات الهامة أبرزها الحكم على المتهمين بمحاولة اغتيال السيسي، والحكم بطعن 169 متهمًا على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.



الحكم على المتهمين في "محاولة غتيال السيسي"



تصدر المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، على المتهمين وذلك في القضية رقم 148 عسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال الرئيس السيسي".



وكانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أمرت بإحالة 8 متهمين إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأنهم.



ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات بمحاولة اغتيال الرئيس السيسي، و3 قضاة بالعريش، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية، بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين، و4 أفراد شرطة ومواطن.



ووجهت لهم أيضًا اتهامات رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون، عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة.





الحكم في طعن 169 متهمًا على إدراجهم بقوائم الإرهاب



تصدر محكمة النقض، حكمها في طعن المتهمين في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين.



ونشرت الوقائع المصرية في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب عن ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.‎





محاكمة 15 طالبًا بالانضمام لـ"داعش"



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم طرة، محاكمة ١٥ طالبا متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.



وتضمن أمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة اتهام وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب بأنهم خلال الفترة من2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.



ووجهت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الأخير قيامهم بتلقي تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها بينما قام المتهم الثالث بتدريب الأفراد بدنيا بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد، كما التحق المتهمون بتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.



كما وجهت النيابة للمتهم الرابع عمر رأفت قيامة بحيازة سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم إرهابية.. كما استخدم مع المتهمين الخامس محمد رأفت والحادي عشر خالد الشباسي شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج بأن استخدموا "الفيس بوك" في مراسلاتهم عن أماكن تواجدهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.