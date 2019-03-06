بدء فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط الثامن لطب السموم بالكويت

بدأت صباح اليوم الأربعاء، في الكويت، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الثامن لطب السموم، والذى يعقد تحت رعاية وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح.



وقال رئيس المؤتمر، أخصائي طب الطوارئ بمستشفى الأميري الكويتي الدكتور عبداللطيف العومي - في تصريح صحفي - إن المؤتمر الذي يقام بالتعاون مع مجلس أقسام الطوارئ، والمنظمة الإقليمية، يعد الأول الذي يعقد في الكويت، والثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف أن برنامج المؤتمر يتضمن محاضرات وورش عمل تثقيفية وتدريبية، يقدمها أكثر من 50 محاضرا من مختلف دول العالم، من ضمنها ورشة عمل لحالات التسمم الكيميائي في الحروب، وأخرى خاصة بحالات التسمم في القطاع النفطي.



وأشار إلى أن المؤتمر يهتم بتطوير مجال طب السموم في الكويت عبر الاستفادة من خبرات الباحثين والمشاركين فيه، فضلا عن تشكيل نواة لفكرة إنشاء مركز للسموم في الكويت، لافتا إلى السعي لاضطلاع الكويت بدور مهم في هذا المجال بالمنطقة.

