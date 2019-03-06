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الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:05 ص

السعيد: الدولة تهتم ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري

السعيد: الدولة تهتم
أميرة ممدوح
dostor.org/2542149

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الندوة التعريفية للدفعة السابعة لبرنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية اسلسكا مصر لـ 1500 كادر من مختلف الوزارات، بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري وعدد من قيادات الوزارة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية توجه اهتمام خاص ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجه بأن تغطى برامج التدريب تلك كافة الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والأقاليم المصرية.

وأضافت أن الدولة لديها خطة إستراتيجية قومية طموحة بالاستثمار في العنصر البشري في كافة المجالات، مشيرة إلى أن تلك الخطة تراعي تنمية سمات ومهارات العاملين، وأن القيادات الوسطى بالجهاز الإداري سيتولون بدورهم القيادة في الفترات القادمة، لذا فإن هناك استثمار كبير في تلك الفئة، حيث أن الاستثمار في البشر إذا كان ذو مستوى وجودة ضعيفة فهذا يعد إهدارًا للوقت، لذا يجب أن تكون التدريبات وبناء القدرات على أعلى مستوى ومع أفضل المؤسسات المحلية والدولية.

وأشارت المهندسة غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري إلى الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتى وضعتها الحكومة المصرية واقرها السيد رئيس الجمهورية، مؤكدة أن برامج بناء القدرات والتدريب جاءت كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلًا عن محور إنشاء قواعد البيانات وتعزيز علاقة المواطن مع الدولة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.

وأوضحت لبيب أن برنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية يأتى تنفيذا لإستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه، بهدف إتاحة فرص أكبر لشغل الشباب للمناصب القيادية بالدولة، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط وجامعة اسلسكا مصر لتأهيل 1500 كادر بالجهاز الإداري للدولة للحصول على شهادات أساسيات الإدارة ودبلوم إدارة الأعمال وماجستير إدارة الأعمال الحكومية، مؤكدة أنه برنامج متكامل يهدف إلي العمل علي تحويل كامل في الشخصية عن طريق برامج تدريبة ومهارات شخصية، مثل بناء فريق العمل ومهارات العرض وغيرها.

يذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد خاطبت جميع الوزارات والمحافظات لترشيح الكوادر العاملة بها لبرنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، كما تم مد فترة البرنامج إلى عام 2021 بدلا من 2020 حتى تتاح الفرصة لتدريب وتأهيل عدد أكبر من شباب الجهاز الإداري.

السعيد: الدولة تهتم ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري
السعيد: الدولة تهتم ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري
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