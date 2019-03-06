تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تزداد في الصين

ذكرت صحيفة تشاينا ديلي اليوم الأربعاء أن اعتماد الشركات الصينية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تجاوز المتوسط العالمي بفضل زيادة الإنفاق على البحث والتطوير ونمو تلك الصناعة.



ونقلا عن تقرير لمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، أوضحت الصحيفة أن أكثر من 47 بالمئة من المديرين التنفيذيين بالصين الذين شاركوا في مسح قالوا إن هناك بعض أنماط مبادرات الذكاء الاصطناعي مطبقة حاليا في مؤسساتهم، بالمقارنة مع 42 % على المستوى العالمي.



وعلاوة على ذلك، أشار 39 % من التنفيذيين الصينيين إلى أن لديهم خطط لبدء تطبيق مبادرات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وهو أعلى بنسبة 4 نقاط مئوية عن نظرائهم على مستوى العالم.



وقال 14 % فقط من التنفيذيين الصينيين إنهم ليس لديهم خطط لاعتماد أي مبادرات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 32 %.



وشمل المسح 176 تنفيذيا في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ خلال الفترة بين سبتمبر وأكتوبر 2018.

