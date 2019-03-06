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تكنولوجيا
الأربعاء 06/مارس/2019 - 09:00 ص

أقوى محرك صيني يتجاوز اختبارات النار الساخنة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
dostor.org/2542147

أعلنت الصين اليوم الأربعاء أن محركا جديدا لصاروخ يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع 200 طن، تجاوز اختبارات النار الساخنة، ما يثبت جاهزيته لعمليات الإطلاق للأغراض التجارية.

ومن المتوقع أن يتم استخدام المحرك المعزز البالغ قطره 2.65 متر، على النسخة المعدلة من صاروخ لونغ مارش-11، إذ أن هذا الصاروخ هو السلسلة الوحيدة في عائلة لونغ مارش التي تستخدم الوقود الصلب، ويمكن إطلاقها في غضون 24 ساعة.

ويعد هذا المحرك الذي طوره معهد تكنولوجيا الدفع بالوقود الصلب في الفضاء الجوي التابع لمجموعة الصين للعلوم والتكنولوجيا الفضائية، أقوى محرك صاروخي في الصين، حيث حقق قوة دفع أقصاها 200 طن ويمكنه حمل 71 طنا من الوقود.

وسيكون له قدرة حمل تبلغ 1.5 طن في المدار المتزامن مع الشمس.

وفي عام 2009، أخذ المعهد زمام المبادرة في البلاد لتطوير محرك صاروخي لـ "لونغ مارش -11"، وكان الجيل السابق للمحرك، المغطى بقشرة فولاذية، يبلغ قطره مترين، بقوة دفع 120 طنا ويمكن أن يحمل 35 طنا من الوقود.

ولأجل زيادة قدرته للحمل وتنافسيته في السوق، تم صنع المحرك الجديد باستخدام مواد مركبة ملفوفة بألياف، ما يعد أفضل ويمكن تطبيقه على نطاق أوسع من الغلاف المعدني، حسبما قال وانغ جيان رو، كبير مصممي المحرك.

وقال فريق التصميم إن الاختبارات الناجحة تمثل علامة بارزة في تطوير محرك معزز أكثر كفاءة، فضلا عن ميزة التكلفة للجيل الجديد من الصاروخ الصيني.

ومن المقرر إطلاق أول صاروخ محمول بحرا في الصين في منتصف عام 2019، مع إطلاق صاروخ لونج مارش -11 في البحر الأصفر.

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