بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى الغربى

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم سيارتين عند مدخل جرزا بالطريق الصحراوى الغربى بين محافظتي بنى سويف والجيزة.



وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف إلى محل الواقعة وتم نقل المصابين وهم: أحمد محسن حيدر 27 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا، مصابا بجرح بالقدم اليسرى والرقبة، محمد كامل عبد الفتاح 49 سنة، ومقيم بمحافظة المنيا، مصابا بجرح بالرأس 6 سم، صبحى كمال كامل عبد الفتاح 40 سنة، ومقيم بمركز بنى مزار، مصابا بكدمات بالساق اليسرى.



كما نقلت سيارات الإسعاف عبدالله خيرى عبد اللطيف 50 سنة، ومقيم بمركز ملوى مصابا بجرح بالذراع الأيسر 3 سم، طه خيرى عبد اللطيف 48 سنة، ومقيم بمركز ملوى، مصابا بكدمات بالقدم اليسرى والذراع، مصطفى محمد خيرى 23 سنة، ومقيم بمركز بنى مزار، مصابا بكدمات بالرأس إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.