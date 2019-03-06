بكين تطلق أول رحلة صاروخ حامل تجاري

من المقرر ان يقوم أول صاروخ حامل للصين للاستخدام التجاري برحلته الأولى فى النصف الأول من عام 2019، وفقا لما ذكرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق.



ويعد الصاروخ، الذي أطلق عليه اسم التنين الذكي-1 (أس دي -1)، أول عضو في مجموعة صواريخ حاملة الطائرات من سلسلة التنين التي تنتجها الأكاديمية، حيث تسرع الصين من تطوير صناعة الفضاء التجارية.



وتنتمي الصواريخ الحاملة الحالية للصين إلى عائلة لون مارش.



وأطلقت الجمعية تصميم وتطوير صاروخ صغير الحجم يعمل بالوقود الصلب في فبراير 2018. ويصل الطول الإجمالي لصاروخ أس دي - 1 إلى 19.5 متر وقطره 1.2 متر ووزنه عند الإقلاع حوالي 23.1 طن، ويقدر على إرسال حمولة تتجاوز 150 كجم إلى مدار الشمس المتزامن على ارتفاع 700 كم.



وبما أن الصاروخ مصمم خصيصًا للاستخدام التجاري، فإن تكلفة إرسال الحمولات لكل وحدة إلى المدار أقل من تكلفة الصواريخ المماثلة في السوق الدولية، وفقًا للجمعية.



ويستغرق إنتاج صاروخ من هذا الطراز ستة أشهر فقط، و24 ساعة للتحضير للإطلاق. ويمكن استخدامه لإطلاق إما ساتل واحد أو عدة سواتل في وقت واحد.

