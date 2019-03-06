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الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:52 ص

طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2542142

أعلنت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، الاستعداد لسقوط أى أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد توقعات خبراء اﻷرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة بنطاق القاهرة الكبرى ونشرت إدارات المرور الخدمات المرورية بكافة الطرق، مع مراقبة الكاميرات لحركة السيارات بكافة المحاور لرصد أى معوقات مرورية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطة مرورية محكمة استعدادا لموسم سقوط الأمطار على مستوى القاهرة، بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة لمنع ظهور أى تكدسات أو حوادث مرورية.


كما التنسيق مع هيئة الصرف الصحى وهيئة مياه الشرب على تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات "الطوارئ"، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدى الشفاطات بكل قطاع، حتى يتم إصدار الأمر بالتحرك وفقا لمتطلبات الحدث على الأرض.

ويشارك رجال المرور فى هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزة المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

كما تنسق الإدارة العامة لمرور الجيزة، مع هيئة الصرف الصحى والمحافظة والحماية المدنية للعمل على استقبال الأمطار، وسحب أى تراكمات للمياه بمطالع ومنازل الكبارى، مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة، وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

وتم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أى معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444، وتجهيز غرف العمليات، من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحى "125" والحماية المدنية "180.

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