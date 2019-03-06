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اقتصاد
الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:49 ص

نقص العملات الأجنبية يؤثر سلبا على شركات الطيران فى زيمبابوى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2542140

أثر نقص العملات الأجنبية المصاحب لخفض سعر الدولار الزيمبابوى سلبا على شركات الطيران فى البلاد الأمر الذى دفع الشركة الوطنية للطيران فى رواندا "روانداير" إلى اتخاذ قرار برفض التعامل بالدولار الزيمبابوى على أن يتم بيع كافة التذاكر داخل البلاد بالدولار الأمريكي غير أنها ستقبل التعامل به عن طريق بطاقات الائتمان الصادرة فى الخارج وذلك وفقا لبيان أصدرته الشركة مؤخرا.

وذكرت صحف محلية هناك أن شركات الطيران تسترد أموال عائدات مبيعات التذاكر بصعوبة فى زيمبابوى. فعلي سبيل المثال لا الحصر تحتجز السلطات هناك مبلغا قدره 76 مليون دولار من أموال بيع تذاكر الطيران الخاصة بالشركات الأجنبية منذ 28 يونيو 2018.

بدورها أعلنت شركة بروفلايت زامبى تعليق الرحلات بين لوساكا وهرارى اعتبارا من الأسبوع المقبل، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على نشاط السياحة فى زيمبابوى والتى تعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد هناك.

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