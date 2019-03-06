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الصحة
الأربعاء 06/مارس/2019 - 08:45 ص

الكوليرا تتفشى فى ثانى أهم مدن الكونغو الديمقراطية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2542137

أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية الكونغو الديمقراطية أن وباء الكوليرا القاتل أصاب سكان مدينة لوبومباشي ثانى أكبر المدن بالجمهورية بعد العاصمة كينشاسا.

وقال موديست بالوى وزير الصحة الإقليمي هناك إن الوباء بدأ فى الانتشار فى المنطقة فى أغسطس من العام الماضى 2018 موضحا أن عدد المصابين الذين تم تسجيل أسمائهم فى السجلات الرسمية لوزارة الصحة بلغ 1.304 شخص فيما وصلت حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة به 64 حالة حتى الآن.

وأوضح أن بؤرة الوباء تقع فى شرق مدينة لوبومباشى وتحديدا فى أحد الأحياء المفتقرة للمياه الصالحة للشرب مما يضطر السكان إلى الشرب من أحد الأنهار الملوثة الأمر الذى أسهم فى سرعة انتشار الوباء القاتل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت فى أحدث تقاربها بأن إجمالي عدد الحالات المصابة بوباء الكوليرا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 170ر25 حالة وقعت من بينها 857 حالة وفاة منذ نوفمبر من العام الماضى 2018.. فيما بلغت حالات الإصابة 55 ألف حالة توفى من بينها 1.190 حالة فى عام 2017.

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