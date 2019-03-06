ارتفاع أسعار المحروقات فى زيمبابوى

أعلنت حكومة زيمبابوى رفع أسعار المحروقات بمعدل الضعف تقريبا وذلك من أجل سد العجز فى السلع الأساسية مثل البترول، وعلى ضوء هذا القرار وصل سعر لتر البنزين إلى 3.31 دولار أمريكي فى مقابل 1.38 دولار أمريكي قبل قرار الزيادة، فيما بلغ سعر لتر الديزل 3.11 دولار أمريكي فى مقابل 1.32 دولار أمريكي قبل تفعيل القرار.



ومن المنتظر أن يحصل الأجانب على لتر البنزين فى مقابل مبلغ 1.32 دولار أمريكي ولتر الديزل فى مقابل مبلغ 1.24 دولار أمريكى.



وأكد الرئيس إمرسون منانجاجوا فى خطاب أذاعه التلفزيون الوطنى فى وقت سابق أن قرار رفع أسعار المحروقات كان نتيجة حتمية للنقص المستمر فى سوق الوقود والناجم عن زيادة معدلات استهلاكها كما ساهم تزايد حجم الأنشطة غير القانونية فيما يتعلق بتجارة المحروقات فى تفاقم الوضع..وتواجه زيمبابوى أزمة غير مسبوقة فى الوقود إذ ينتظر قائدو السيارات هناك ساعات طويلة بل وحتى أيام من أجل الحصول على البنزين.