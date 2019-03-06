انقسام بين المزارعين فى إثيوبيا بسبب انخفاض أسعار البن

أدى انخفاض أسعار حبوب البن على مستوى العالم إلى انتشار موجه من القلق العارم فى إثيوبيا إذ يرى المزارعون هناك أن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى انخفاض كارثي فى حجم إنتاجهم من القهوة هناك.



وذكرت صحيفة "أوول أفريكا" الإثيوبية أن المزارعين فى أديس أبابا منقسمون حول الاستمرار فى زراعة البن التى يعتمد عليها اقتصاد البلاد بشكل كبير من عدمه وذلك لوصول أسعارها إلى أقل مستوى لها منذ ما يقرب من 13 عاما.



ويشكو منتجو البن من كثرة تغيير الأسعار في سوق الأوراق المالية فى نيويورك الأمر الذى يخيم بظلاله على الأسعار المحلية لهذه الزراعة.



ويرجع السبب الرئيسى فى انهيار أسعار حبوب البن فى الزيادة الكبيرة للمعروض، نتيجة إنتاج البرازيل الوفير من حبوب "أرابيكا"، والتى تعد أكبر مصدر لها فى العالم، ويتم تداولها فى بورصة نيويورك، حيث وصل سعر الكيلو الواحد من حبوب أرابيكا إلى حوالى 95 سنتا فى سبتمبر الماضى، وذلك بعد وصول سعره إلى ما يزيد على دولارين منذ وقت قريب، وهو ما يمثل أكبر انخفاض فى أسعار هذا النوع من الحبوب منذ ما يقرب من 13 عاما.

