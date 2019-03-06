البنك الإفريقي للتنمية يوفر فرص عمل جديدة في القارة

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عزمه توفير 12 مليون فرصة عمل جديدة سنويا لاحتواء أزمة البطالة التى باتت تعانى منها القارة الإفريقية، الأمر الذى يعد فرصة جيدة للدول المتوقع أن يتراوح معدل التنمية فيها بين 4% و4.1% خلال عامى 2019 الحالى و2020 المقبل.



وأشار البنك فى بيان نشره فى وقت سابق إلى أن هناك عدة عوامل سيكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد الإفريقي بوجه عام اعتبارا من العام الحالى من بينها زيادة أسعار السلع الأساسية دون مبالغة وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلى.



كان صندوق النقد الدولى قد توقع استمرار تباطؤ أداء الاقتصاد الإفريقي خلال العامين المقلبين، موضحا أن تباطؤ معدلات التنمية فى الدول المتقدمة سيؤثر حتما بشكل سلبي على الدول النامية هناك.