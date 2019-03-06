حكومة غينيا بيساو تطلق خطة لإنعاش الاقتصاد

أعلنت حكومة غينيا بيساو عزمها إطلاق خطة لإنعاش الاقتصاد خلال العام الحالى 2019 بعد زيادة حجم ديونها الخارجية، وقد صنفها مؤشر التنمية البشرية - الذى ابتكرته هيئة الأمم المتحدة لتحديد مستوى رفاهية الشعوب فى العالم – فى أحدث تقرير صدر عنه من بين الدول الأكثر مديونية والأكثر فقرا فى العالم إذ ورد اسمها فى الترتيب الـ 178 فى القائمة التى تضم 188 دولة، وعلى الرغم من ذلك فإن حكومتها تأمل فى الخروج من مرحلة الركود التى تعانى منها الدولة منذ عدة أعوام.



وذكرت صحيفة "لوجور" التى تصدر فى بيساو باللغة الفرنسية أن البلاد تعانى بسبب نقص فى إنتاج الكاجو أحد أهم الزراعات التى يرتكز عليها الاقتصاد هناك، مشيرة إلى أنها حصلت مؤخرا على دعم من قبل صندوق النقد الدولى بهدف تقليص معدل عجز الميزانية تحت خط 3 % من إجمالي الناتج المحلى بها.