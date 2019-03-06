اليوان الصينى يواصل غزو الدول الإفريقية

يواصل اليوان الصيني غزوه للقارة الإفريقية حتى أنه صار على وشك أن يحل محل الدولار الأمريكي فى العديد من الدول هناك مثل موزمبيق.



وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية فى نسختها الإلكترونية أن العديد من دول إفريقيا الشرقية والجنوبية اتفقت فيما بينها على تسديد ديونها باليوان الصيني وذلك تسهيلا لحركة التبادلات.



وأضافت أن هذه الامكانية جذبت الانتباه بشكل كبير على مستوى إفريقيا ككل مشيرة إلى أنها مثلت فرصة جيدة لدولة مثل موزمبيق التى طالما سعت الى توسيع نطاق الاحتياطى النقدى بها بعيدا عن الدولار الأمريكى.



وكان مسئولون من 14 دولة إفريقية قد التقوا فى زيمبابوى العام الماضى لبحث إمكانية استخدام اليوان الصينى كعملة احتياطية على مستوى إفريقيا خلال الأعوام القادمة.

