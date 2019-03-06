"الخطر" الأول بقائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب

احتلت رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير على مستوى الأعمال الأدبية، بينما حلت رواية "الطاهي" لجيمس باتيرسون وماكس دي لالو في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاءت رواية "سر للأبد" بقلم ليزا جاردنر، فيما كان المركز الرابع لرواية "ابنة ابليس" لليزا كليباس، وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية "مهمة خطرة" لمارك جريني.



أما على مستوى الأعمال غير الأدبية فقد احتل كتاب "الخطر" بقلم اندرو مكابي المركز الأول وتراجع كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما للمركز الثاني بعد أن تصدر القائمة على مدى 14 أسبوعا.



